Dazi e guerra frenano la crescita Italia tra i Paesi a rischio

L'Italia si trova in un momento cruciale, con l'Ocse che avverte di un 2025 difficile a causa di dazi e tensioni geopolitiche. In questo scenario globale instabile, i rischi economici aumentano, mettendo a dura prova la nostra crescita. Ma c'è un punto interessante: questa crisi potrebbe spingere le aziende italiane a innovare e reinventarsi, trovando nuove strade per competere nel mercato globale. Sarà un'opportunità o un ostacolo?

L’ultimo rapporto Ocse racconta un 2025 critico per l’economia globale. Pesano soprattutto l’ instabilitĂ geopolitica e l’inasprimento delle politiche commerciali, in particolare i dazi imposti dagli Stati Uniti. Questi, infatti, creano frizioni nei mercati internazionali e causano un generale rallentamento dell’economia. Tra i Paesi che ne soffriranno di piĂą c’è proprio l’Italia, dove gli effetti dell’instabilitĂ peseranno sulla crescita, facendola scivolare allo 0,6%. Ma la previsione sull’andamento del Pil globale è in generale calo: dal 3,3% stimato per il 2024 si passa al 2,9% per il 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dazi e guerra frenano la crescita, Italia tra i Paesi a rischio

Leggi anche Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno siglato un accordo per ridurre i dazi doganali aggiuntivi per un periodo di 90 giorni.

Se ne parla anche su altri siti

Borse e dazi, le news di oggi. La guerra dei dazi frena l’Europa. Tesla, vendite in calo; Guerre e dazi frenano le intese M&A. Strategica l’assistenza degli advisor; Stipendi troppo bassi e dazi USA minacciano l’economia italiana: l’allarme di Bankitalia. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Borse Europa in calo con banche e minerari, incertezza su economia e dazi frenano crescita

Segnala msn.com: (Reuters) - L'azionario europeo è in calo appesantito dai titoli bancari e minerari sensibili all'economia, con gli investitori che attendono aggiornamenti sulla guerra commerciale che sta gettando om ...

Ocse, incertezza sui dazi frena la crescita globale: frenano Usa e Italia

ilsole24ore.com scrive: Le stime sulla crescita mondiale dal 3,1% al 2,9% nel 2025. Per l’Italia possibile una diminuzione delle esportazioni a causa delle tariffe ...

Ocse, rallenta crescita globale: al 2.9% nel 2025-26, frenano dazi e barriere. I dati

Segnala tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Ocse, rallenta crescita globale: al 2.9% nel 2025-26, frenano dazi e barriere. I dati ...