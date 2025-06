Dazi e guerra frenano la crescita Italia tra i Paesi a rischio

L'Italia si trova in una corsia di rallentamento, come evidenziato dall’ultimo rapporto OCSE. Mentre il mondo affronta un 2025 incerto, i dazi e le tensioni geopolitiche mettono a rischio la crescita del nostro Paese. Un dato interessante? L'instabilità commerciale potrebbe trasformare i consumatori italiani in cittadini più consapevoli, spingendoli a rivalutare le proprie scelte d'acquisto. Il futuro è incerto, ma la resilienza è nel DNA italiano!

L’ultimo rapporto Ocse racconta un 2025 critico per l’economia globale. Pesano soprattutto l’ instabilità geopolitica e l’inasprimento delle politiche commerciali, in particolare i dazi imposti dagli Stati Uniti. Questi, infatti, creano frizioni nei mercati internazionali e causano un generale rallentamento dell’economia. Tra i Paesi che ne soffriranno di più c’è proprio l’Italia, dove gli effetti dell’instabilità peseranno sulla crescita, facendola scivolare allo 0,6%. Ma la previsione sull’andamento del Pil globale è in generale calo: dal 3,3% stimato per il 2024 si passa al 2,9% per il 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dazi e guerra frenano la crescita, Italia tra i Paesi a rischio

