Dazi arriva l’ultimatum di Trump al resto del mondo

L'ultimatum di Trump ai partner commerciali segna un momento cruciale nelle relazioni internazionali. Gli Stati Uniti chiedono "la migliore offerta" per evitare dazi, mettendo alla prova l’unità globale in un periodo di crescente tensione economica. Questo sviluppo non è solo una questione di commercio, ma riflette le sfide più ampie che il mondo affronta nell'equilibrio tra protezionismo e cooperazione. Chi sarà in grado di rispondere alla chiamata?

Gli Stati Uniti hanno chiesto ai loro partner commerciali di presentare entro domani “ la loro migliore offerta ” per un accordo che eviti l’imposizione di dazi. Lo rivela la Reuters, secondo cui il Dipartimento del Commercio ha intensificato i colloqui con Europa, Giappone, Canada e i Paesi dell’ America Latina. La minaccia riguarda centinaia di prodotti, inclusi acciaio, auto, elettronica e vino. Donald Trump intende concludere i negoziati iniziati il 9 aprile, quando sospese i dazi del “ Giorno della Liberazione ” per 90 giorni – fino all’ 8 luglio – di fronte alla reazione dei mercati azionari, obbligazionari e valutari alla natura radicale delle imposte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Dazi, arriva l’ultimatum di Trump al resto del mondo

Leggi anche Dazi: è disgelo fra Usa e Cina, arriva la pausa di 90 giorni - La recente riunione a Ginevra segna un importante passo verso la distensione tra Stati Uniti e Cina, con un periodo di pausa di 90 giorni nella guerra dei dazi.

Cosa riportano altre fonti

Ultimatum di Trump sui dazi, offerte entro il 4 giugno

Lo riporta quifinanza.it: Entro il 4 giugno Trump vuole sul tavolo offerte dettagliate da parte dei partner commerciali su tariffe e barriere, per chiudere rapidamente i dossier aperti da aprile ...

Dazi, media Usa: «I Paesi presentino le loro migliori offerte entro domani». Trump: senza tariffe non sopravviveremo

Come scrive ilmessaggero.it: L'amministrazione Trump chiede ai Paesi di presentare la loro migliori offerte per i negoziati commerciali entro domani, mentre i funzionari cercano di accelerare i colloqui con diversi partner prima ...

Dazi, Trump sfida l'Europa e minaccia tariffe al 50% dal primo giugno

Scrive wired.it: Borse a picco. Bruxelles mantiene un atteggiamento prudente, ma valuta contromisure per proteggere le proprie esportazioni ...