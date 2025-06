David Parenzo e la sporca guerra di Israele | Hamas sta vincendo

David Parenzo affronta la complessità della guerra tra Israele e Hamas, definendola «una sporca guerra» in cui l'umanità paga il prezzo più alto. La sua osservazione sui bambini vittime ci ricorda che, al di là delle appartenenze, il dolore tocca tutti. Mentre i conflitti si intensificano, emerge un trend globale: la ricerca di una pace autentica in un mondo sempre più diviso. Un tema urgente che invita a riflettere sulla nostra responsabilità collettiva.

Secondo David Parenzo l’offensiva di Israele a Gaza è «una sporca guerra. Iniziata e voluta il 7 ottobre da Hamas, non da Israele». Lui, dice, non fa altro che guardare le foto dei bambini uccisi a Gaza: «E se qualcuno pensa che per il fatto di essere ebreo quelle immagini mi facciano meno male di quanto me ne farebbero se i bambini uccisi fossero israeliani, quel qualcuno è fuori di testa». Ma, sostiene, la guerra la sta vincendo Hamas: «Nella società delle immagini le immagini sono tutto. Su questo fronte, Hamas ha già vinto e Israele ha già perso». Il massacro del 7 ottobre. Il giornalista e conduttore radio e tv parla in un’intervista rilasciata a Tommaso Labbate per il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Open.online

