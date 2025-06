David Juventus Napoli in stand by | perplessità nonostante gli accordi di massima La dirigenza bianconera è ora in agguato

L'affare Jonathan David tra Juventus e Napoli è in una fase di stallo, ma non è finita! Nonostante gli accordi preliminari, la dirigenza bianconera è pronta a sfruttare ogni occasione per rinforzare la propria squadra. Questo scenario riflette il trend attuale del mercato calcistico, dove le trattative si susseguono senza sosta e le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Rimanete sintonizzati: ogni giorno potrebbe riservare novità emozionanti!

David Juventus, Napoli in stand by: Juve in agguato. Cosa può succedere nei prossimi giorni per la sua firma a parametro zero. Il Napoli su Jonathan David è rimasto sulla posizione di perplessità per motivi tattici pur avendo raggiunto accordi di massima. Oggi siamo fermi, vedremo se le cose cambieranno: a riferirlo è Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, su X. Nelle ultime ore, invece, sono arrivate conferme sul fronte Juventus: proseguono i contatti con l’entourage dell’attaccante canadese per la sua firma a parametro zero. I bianconeri sono ancora in piena corsa. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, Napoli in stand by: perplessità nonostante gli accordi di massima. La dirigenza bianconera è ora in agguato

Leggi anche David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

Segui queste discussioni sui social

#Juventus, proseguono i contatti con #David: la situazione Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

David Juventus, rischia di complicarsi la corsa al canadese ex Lille: questi due ostacoli sembrano insormontabili. Ultime

Da juventusnews24.com: David Juventus, rischia di complicarsi la corsa al canadese ex Lille: questi due ostacoli sembrano insormontabili. Tutte le ultime sull’attaccante Ci sono novità molto importanti per quanto riguarda i ...

Juventus, nuovi contatti per Jonathan David: le news di calciomercato

Scrive sport.sky.it: Svincolato dal prossimo 1° luglio dopo una stagione da 25 gol col Lille, l'attaccante canadese resta un obiettivo dei bianconeri. Proseguono i contatti tra le parti, gradimento ancora d'attualità con ...

Juventus su Jonathan David: obiettivo prioritario per l’attacco

Secondo europacalcio.it: La Juventus accelera per Jonathan David: l’attaccante canadese, in uscita dal Lille, è in cima alla lista bianconera.