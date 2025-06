David Juventus la rivale ha mollato la presa | i bianconeri vogliono andarci forte sull’ex Lille La rivelazione fa sognare

La Juventus si prepara a dare un'accelerata per portare David, l'ex Lille, a Torino! Con la rivale che ha mollato la presa, i bianconeri sognano di rinforzare il proprio attacco. Questo potrebbe essere il colpo che rilancerà la squadra sul palcoscenico nazionale e internazionale. Un’operazione che non solo accenderebbe l'entusiasmo dei tifosi, ma rappresenterebbe anche un chiaro segnale di ambizione per il futuro. Non resta che aspettare!

David Juventus, la rivale ha mollato la presa per l’obiettivo in attacco dei bianconeri: tutti gli ultimi aggiornamenti. Il calciomercato Juve continua a muoversi soprattutto per quanto riguarda l’attaccante del futuro. Tra i calciatori maggiormente accostati c’è David, ex Lille e su cui, secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, ci sarebbero i bianconeri come primo club nella corsa per arrivare a lui. PAROLE – «Il Napoli ha mollato la presa su David e vi segnalo che la Juve è il primo club italiano a essere presente nella corsa per l’attaccante, servirebbe un enorme sacrificio anche come bonus alla firma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, la rivale ha mollato la presa: i bianconeri vogliono andarci forte sull’ex Lille. La rivelazione fa sognare

Leggi anche David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

David Juventus, rischia di complicarsi la corsa al canadese ex Lille: questi due ostacoli sembrano insormontabili. Ultime

Scrive juventusnews24.com: David Juventus, rischia di complicarsi la corsa al canadese ex Lille: questi due ostacoli sembrano insormontabili. Tutte le ultime sull’attaccante Ci sono novità molto importanti per quanto riguarda i ...

Juventus su Jonathan David, possibile colpo estivo a parametro zero

Segnala it.blastingnews.com: La Juventus starebbe tentando il colpo a costo zero con Jonathan David, approfittando dello stop momentaneo del Napoli nella corsa al canadese. Il profilo si sposa bene con il progetto tecnico ...

Da Torino: "David: Napoli in vantaggio sulla Juventus. Gyokeres costa troppo"

Lo riporta msn.com: Napoli e Juventus sono rivali anche sul mercato. Entrambe le società sono infatti alla ricerca di almeno un attaccante.