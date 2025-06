David Inter il Napoli temporeggia e i nerazzurri possono tornare in corsa | ecco perché si può riaprire la pista

Il futuro di Jonathan David è tornato a farsi interessante! Il Napoli, dopo aver mostrato interesse, sembra ora in fase di riflessione, e questo riapre la strada per l’Inter. L'attaccante canadese, libero da impegni, potrebbe diventare il colpo che rivoluziona le sorti nerazzurre. In un mercato sempre più frenetico, chi si muove con astuzia potrebbe portarsi a casa il talento del momento! Non perdere di vista questa trattativa!

per l’attaccante canadese. Gli uomini del mercato Inter non hanno mai mollato del tutto la pista Jonathan David. L’attaccante canadese, svincolato dopo l’addio al Lille in scadenza di contratto, sembrava ormai prossimo a vestire la maglia del Napoli. Tuttavia i partenopei hanno temporeggiato e, proprio per questo motivo, i nerazzurri potrebbero tornare alla carica per il suo acquisto a parametro zero. A parlarne è la Gazzetta dello Sport. DAVID INTER – « David è il vecchio flirt che non ha mai perso fascino e può tornare in pista. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - David Inter, il Napoli temporeggia e i nerazzurri possono tornare in corsa: ecco perché si può riaprire la pista

