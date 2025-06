David è lotta a tre! Inter registra tentativo di accelerata della Juventus

In un mercato sempre più competitivo, Jonathan David diventa il protagonista delle trattative tra tre colossi del calcio italiano: Inter, Napoli e Juventus. La Juventus, in particolare, sta accelerando per assicurarsi il talento canadese. Questo interesse non è solo una questione di rinforzi, ma segna anche la volontà dei club di investire su giovani promesse per affrontare al meglio le sfide europee. Chi avrà la meglio? La battaglia è appena iniziata!

Jonathan David è nel mirino di tre big del calcio italiano: Inter, Napoli e Juventus. Nella situazione di stallo attuale, i bianconeri stanno provando a superare le concorrenti per incassare il sì definitivo del canadese. LA SITUAZIONE – Jonathan David è sul taccuino di Inter, Napoli e Juventus per rinforzare il reparto offensivo. Come riferito da Gianluca Di Marzio, al momento sono i bianconeri a voler assumere le redini della situazione per acquisire un vantaggio decisivo ai fini dell’ingaggio del canadese in estate. Nello specifico, la dirigenza dei piemontesi è ora al lavoro con l’entourage del calciatore del Lille al fine di approfittare dello stallo attualmente dominante in questo scenario. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - David, è lotta a tre! Inter registra tentativo di accelerata della Juventus

Segui queste discussioni sui social

#Juventus, proseguono i contatti con #David: la situazione Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

David, è lotta a tre! Inter registra tentativo di accelerata della Juventus

Riporta inter-news.it: Jonathan David è nel mirino di tre big del calcio italiano: Inter, Napoli e Juventus. Nella situazione di stallo attuale, i bianconeri stanno provando a - Leggi su Inter-News ...

Calciomercato Inter, tutto sull'attacco: tra Bonny e Hojlund torna di moda David

Secondo msn.com: Al di là di quello che accadrà nell’incontro tra Beppe Marotta e Simone Inzaghi – nel quale potrebbe esserci l’addio del tecnico all’Inter –, in ...

Gazzetta - Inter, concorrenza per Hojlund e David

Lo riporta tuttojuve.com: Come riferisce Gazzetta, i nerazzurri possono inserirsi sul canadese David bloccato dal Napoli, il danese dello United è l’altra opzione. Jonathan David è il ...