Dati Istat Paolo Capone Leader UGL | Calo del tasso di disoccupazione segnale incoraggiante per il mercato del lavoro

Il calo del tasso di disoccupazione al 5,9% e quello giovanile al 19,2% sono segnali incoraggianti per il mercato del lavoro italiano, come sottolinea Paolo Capone, leader dell'UGL. Questi dati, pubblicati dall'Istat, testimoniano l'efficacia delle politiche governative messe in atto. In un contesto di sfide globali, la ripresa dell'occupazione rappresenta una boccata d’aria fresca per tanti giovani in cerca di opportunità . Un futuro migliore

"I dati diffusi dall'Istat nel mese di aprile su base mensile rappresentano un segnale positivo per il mercato del lavoro italiano. Il calo del tasso di disoccupazione generale al 5,9% e di quello giovanile al 19,2% evidenzia l'efficacia delle politiche attuate dal Governo. L'operatività delle misur.

Leggi anche Dati Istat, Paolo Capone, Leader UGL: “Cresce l’occupazione, rafforzare coesione sociale e occupazione giovanile” - I dati Istat del Rapporto Annuale 2025 mostrano un aumento dell’occupazione in Italia, con 23,9 milioni di occupati e 352mila posti in più nel 2024.

