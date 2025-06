Daria riesce finalmente a scoprire qualcosa su Gemini mentre i sentimenti nei confronti di Ettore si fanno sempre più intensi

Stasera alle 21.20 su Canale 5 torna "Doppio Gioco", la fiction che sta catturando il cuore degli italiani! Daria, interpretata dalla talentuosa Alessandra Mastronardi, si avventura in un mondo di emozioni e suspense, mentre i suoi sentimenti per Ettore si intensificano. Ma non è solo una storia d’amore: l’abilità di Daria nel poker la porterà a svelare segreti inaspettati su Gemini. Preparatevi a una serata ricca di colpi di

D opo il buon successo della settimana scorsa, torna stasera alle 21.20 su Canale 5 Doppio gioco, fiction con protagonista Alessandra Mastronardi nei panni di una giocatrice di poker capace di leggere nella mente dei suoi avversari. Anche questa sera tanti si susseguono tanti colpi di scena mentre il rapporto fra la protagonista Daria e il poliziotto Ettore si intensifica sempre di più. Mastronardi in “Doppio gioco”: mi sono divertità in un ruolo diverso X Leggi anche › Superpoteri e romanticismo. Su Mediaset Alessandra Mastronardi è la star della fiction “Doppio gioco” Doppio gioco, anticipazioni seconda puntata, trama puntata di stasera 3 giugno 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Daria riesce finalmente a scoprire qualcosa su Gemini mentre i sentimenti nei confronti di Ettore si fanno sempre più intensi

