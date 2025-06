Danny DeVito | C' è sempre il sole a Philadelphia come Lucy ed io ma sotto acido

Danny DeVito, icona della commedia, ha svelato un parallelo audace tra "C'è sempre il sole a Philadelphia" e "Lucy ed io", sottolineando come la follia della sitcom si avvicini a un trip psichedelico. In un'epoca in cui il mondo televisivo esplora trame sempre più audaci e surreali, il suo confronto ci invita a riflettere sull'evoluzione della comicità. Chi ha detto che la realtà non possa essere un po' "acida"?

La star di Big Fish e Batman - Il ritorno ha avanzato un paragone molto particolare tra la longeva sitcom e un'altra storica produzione tv. Danny DeVito da vent'anni esatti è protagonista di una delle sit-com più longeve americane, C'è sempre il sole a Philadelphia, e durante Actors on Actors di Variety si è lanciato in un bizzarro paragone. Nel corso della chiacchierata con Colin Farrell, DeVito ha confessato che dopo 17 stagioni prodotte, la sit-com gli sembra ancora fresca come il primo giorno. Il paragone di C'era sempre il sole a Philadelphia e il ricordo del Pinguino "L'ho sempre vista come Lucy ed io (I Love Lucy) sotto acido" ha confessato DeVito "Puoi fare tutto quello che vuoi". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Danny DeVito: "C'è sempre il sole a Philadelphia come Lucy ed io, ma sotto acido"

