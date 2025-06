Danni per gli allagamenti in città Comune trascinato in tribunale

Dopo un violento acquazzone, i danni causati dagli allagamenti si trasformano in battaglie legali. Un cittadino di Caserta ha deciso di portare il Comune in tribunale, accusandolo di negligenza nella manutenzione della rete fognaria. Questa vicenda mette in luce un tema cruciale: l’importanza della gestione delle infrastrutture urbane in un contesto climatico sempre più imprevedibile. Riuscirà la giustizia a dare voce a chi subisce le conseguenze? Scopri di più!

Danni in una proprietà privata causati da un allagamento in seguito ad un forte acquazzone. Per questo un cittadino ha trascinato il Comune di Caserta in tribunale. Il giudizio è iscritto dinanzi al giudice di pace. Secondo il ricorrente, la scarsa manutenzione della rete fognaria avrebbe. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Danni per gli allagamenti in città, Comune trascinato in tribunale

