Danni alla condotta idrica durante i lavori alla scuola | rubinetti a secco

Piedimonte Matese si trova a fare i conti con un'emergenza idrica a causa di lavori nella scuola dell'infanzia di Sepicciano. Rubinetti a secco e disagi per la popolazione stanno evidenziando quanto sia cruciale la gestione delle infrastrutture pubbliche, soprattutto in un periodo in cui la sostenibilità e l'efficienza dei servizi sono al centro del dibattito globale. È tempo di riflettere sulle priorità della nostra comunità !

Problemi di acqua a Piedimonte Matese. Il Comune ha avvisato la cittadinanza di un disservizio relativo alla fornitura idrica. In particolare, è stato evidenziato che nel corso dei lavori del cantiere di demolizione e ricostruzione della scuola per l'Infanzia a Sepicciano, si è verificata una. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Danni alla condotta idrica durante i lavori alla scuola: rubinetti a secco

