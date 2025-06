Dandadan il co-regista attacca l' IA | A volte disegniamo ancora a matita e ve lo vorreste perdere?

Nel cuore del dibattito sull'animazione, il co-regista di Dandadan, Abel Gongora, fa un'affermazione audace: l'AI non avrà spazio nelle prossime stagioni. In un'epoca in cui la tecnologia avanza a passi da gigante, è sorprendente vedere come la passione per il disegno tradizionale resista. Scoprirete perché tornare alle origini potrebbe essere la chiave per mantenere viva l'autenticità nell'arte visiva. Non perdetevi questa riflessione sul valore dell'um

Il co-regista della seconda stagione di Dandadan commenta l'uso dell'intelligenza artificiale negli anime, spiegando perché è altamente improbabile che venga utilizzata nelle prossime stagioni della serie. Il regista Abel Gongora, co-direttore della seconda stagione di Dandadan, prende una posizione netta contro l'uso dell'intelligenza artificiale nell'animazione. Con un lavoro meticoloso fatto a mano e tecniche tradizionali, Gongora celebra l'autenticità artistica dell'animazione umana, opponendosi alla crescente automazione nel settore. "Qui l'AI non entra": Abel Gongora difende l'anima artigianale dell'anime Dandadan In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale è la nuova musa inquietante delle industrie creative, c'è ancora chi difende a spada tratta la trincea dell'artigianalità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dandadan, il co-regista attacca l'IA: "A volte disegniamo ancora a matita e ve lo vorreste perdere?"

