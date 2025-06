Damiano Rinaldini primo colpo di mercato del Forlì in serie C

Il Forlì dà il via alla sua avventura in Serie C con un colpo da maestro: Damiano Rinaldini è ufficialmente il primo acquisto della squadra. Questo ingaggio non solo segna l'inizio di una stagione promettente, ma rappresenta anche un segnale forte di ambizione per i neopromossi. In un calcio sempre più competitivo, le scelte mirate possono fare la differenza. Rinaldini sarà il pilastro su cui costruire il futuro? La curiosità cresce!

Affare fatto e confermato. Mancano solo i crismi dell'ufficialità – è necessario attendere luglio per dotarsi dei moduli su cui apporre le firme –, ma ormai non ci sono più dubbi: Damiano Rinaldini è il primo colpo di mercato del Forlì, neopromosso in serie C. Ieri l'accelerata decisiva impressa a una trattativa ammantata dal massimo riserbo per bruciare la concorrenza. Classe '95, toscano di Pistoia, Rinaldini lascia il Tau Altopascio, club ove era approdato nella sessione di mercato invernale e con cui nella stagione testè conclusa ha totalizzato 14 presenze, playoff inclusi, impreziosite da 4 gol e 2 assist giostrando sia da trequartista dietro le punte che da centrale.

