Dalle pratiche edilizie al codice della strada trenta casi per il Difensore civico nell' ultimo anno

Negli ultimi dodici mesi, il difensore civico ha registrato un balzo nelle segnalazioni, toccando temi cruciali come le pratiche edilizie e la sicurezza stradale. Questo evidenzia una crescente consapevolezza dei cittadini riguardo ai propri diritti e alla qualità della vita urbana. Un punto interessante? La connessione tra degrado stradale e dissesto idrogeologico, spesso sottovalutata, che mette in luce l'urgenza di interventi mirati. È tempo di farsi sentire!

Richieste di pratiche edilizie, segnalazioni in merito al degrado del manto stradale, al dissesto idrogeologico in prossimità di residenze private, oltre a richieste di informazioni, accesso agli atti e sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

