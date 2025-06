Dalle 2 di notte in fila per entrare ad Aquafan

Dalle 2 di notte in fila per entrare ad Aquafan: l’estate è finalmente esplosa! Con oltre 7.000 visitatori nel ponte del 2 giugno, ogni scivolo e tuffo rappresentano non solo un momento di divertimento, ma anche la rinascita di un’estate che tutti aspettavamo. Kian Tumedei, tra i tanti, testimonia questa frenesia estiva. È il segnale che l'energia della bella stagione ci riporta a vivere esperienze indimenticabili!

Esplodono il caldo e l’estate, e Aquafan ringrazia. Tanta voglia di scivoli e tuffi in collina. Il ponte del 2 giugno nei parchi riccionesi di Aquafan e Oltremare ha fatto registrare numeri importanti. Sono state circa 7mila le presenze tra sabato e ieri. La voglia di lanciarsi negli scivoli del parco acquatico è ben testimoniata da Kian Tumedei, Matteo Martini e Mattia Minotti, tre ragazzi arrivati da Ravenna con un obiettivo: essere i primi a entrare dai cancelli del parco. Per non rischiare di essere preceduti sono arrivati in collina alle 2,30 della notte. "Siamo partiti dopo il turno di lavoro – raccontano i tre amici –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dalle 2 di notte in fila per entrare ad Aquafan

