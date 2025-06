Dalla Francia Milan | idea Mitrovic per l'attacco la situazione

L'aria di mercato è frizzante e il Milan punta gli occhi su Aleksandar Mitrovic, attaccante che potrebbe infiammare la prossima stagione. Con i dirigenti dell'Al-Hilal in missione a Parigi, l'idea di un grande colpo si fa sempre più concreta. In un calcio mondiale dove le squadre cercano talenti per bruciare le tappe, l’affare Mitrovic rappresenterebbe non solo una scelta audace, ma anche una strategia vincente per il Diavolo. Rimanete sintonizzati

I dirigenti dell`Al-Hilal sono in missione: nel pomeriggio i vertici del club saudita sono arrivati a Parigi per avanzare su diverse piste, tra. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Milan, clamoroso dalla Francia: “Riscatto Bennacer, il Marsiglia tentenna” - Il ritorno di Ismaël Bennacer al Milan si fa sempre più plausibile, dopo il prestito semestrale all'Olympique Marsiglia.

Milan, pazza idea Modric per il centrocampo: Tare sogna il colpaccio a zero

Da msn.com: Il croato cerca un club per arrivare al meglio al Mondiale e non hai mai nascosto il suo affetto per la maglia rossonera dell’idolo Boban ...

Il Milan non molla Fofana e in tal senso le dichiarazioni di Mitrovic sul futuro del francese fanno sognare i tifosi

Si legge su milannews24.com: Stefan Mitrovic ... Se giochi per la Francia puoi farlo ovunque. Fofana è abile con la palla al piede e ha un bel tiro dalla distanza oltre ad avere una certa potenza nei primi passi. Per il Milan ...

Milan, futuro Fofana svelato! Mitrovic: “Ho parlato con lui e mi ha detto che…”

Riporta calcioblog.it: Mitrovic, ex compagno di Fofana, ha parlato del futuro del francese in orbita Milan svelando un particolare decisamente rilevante. In un’estate ricca di movimentazioni e trattative nel ...