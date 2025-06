Dalla droga alla mesata per i carcerati nomi e cifre nei pizzini | Il boss di Porta Nuova erede di Messina Denaro

Il potere della mafia continua a mostrarsi in forme inquietanti. Giuseppe Auteri, il boss di Porta Nuova, è un chiaro esempio di come la criminalità organizzata si adatti e persista, anche dietro le sbarre. I pizzini, strumenti di comunicazione tra i clan, rivelano cifre e nomi inquietanti: una rete di controllo che si estende ben oltre le carceri. La lotta contro la mafia è più che mai attuale e richiede una risposta collettiva.

Non si sarebbe fermato un attimo, chiuso in una catapecchia di via Recupero, una minuscola parallela di via Oreto, a pochi passi dalla stazione centrale. Giuseppe Auteri, detto "Vassoio", catturato all'inizio di marzo dell'anno scorso dopo quasi tre anni di latitanza, avrebbe così tenuto in piedi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Dalla droga alla mesata per i carcerati, nomi e cifre nei pizzini: "Il boss di Porta Nuova erede di Messina Denaro"

