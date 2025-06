Dalla canoa al giavellotto Kwadzo Klokpah cambia disciplina ma punta di nuovo alle Olimpiadi

Kwadzo Klokpah, il campione paralimpico di canoa, scrive un nuovo capitolo della sua carriera sportiva: dal remo al giavellotto, con un debutto strepitoso! A Brescia, ha fissato il nuovo record italiano, dimostrando che non esistono limiti per chi osa sognare. Con l'occhio già puntato sulle prossime Olimpiadi, Klokpah rappresenta una fonte d'ispirazione in un contesto sportivo sempre più inclusivo. Chi sarà il prossimo a

Buona la prima del giavellotto per il campione paralimpico di canoa. Anzi, buonissima. Il campione paralimpico di canoa di Dervio Kwadzo Klokpah, all’alba dei 36 anni, ha messo a segno il nuovo record italiano di lancio del giavellotto. A Brescia, in occasione del Campionato societario italiano, con i colori della società Freemoving di Monza, ha lanciato il giavellotto alla distanza di 27,75 metri, stabilendo appunto il nuovo record italiano di specialità . Cambia la disciplina, cambiano gli attrezzi, ma non il risultato insomma. Un risultato sorprendere per Kwadzo, che ha lasciato pagaia e canoa per il giavellotto solo da pochi mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalla canoa al giavellotto. Kwadzo Klokpah cambia disciplina ma punta di nuovo alle Olimpiadi

