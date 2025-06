Dal voto storico al referendum | La democrazia va coltivata

Il 2 Giugno, festa della Repubblica, è un momento cruciale per riflettere sull'importanza della democrazia. Il prefetto Polichetti ha sottolineato quanto sia fondamentale coltivare le nostre radici democratiche, specialmente in un periodo in cui il coinvolgimento civico è essenziale. Questa celebrazione non è solo una ricorrenza, ma un invito a tutti noi a partecipare attivamente alla costruzione del futuro. La democrazia, come un giardino, ha bisogno di cura e attenzione.

Una festa di tutti. Così il prefetto di Brescia, Andrea Polichetti, ha definito il significato del 2 Giugno, nell’ambito della cerimonia ufficiale in piazza della Loggia, prima uscita pubblica del nuovo questore di Brescia, Paolo Sartori. "La Repubblica ha bisogno di una sempre nuova e puntuale consapevolezza dell’essenzialità delle proprie radici", ha sottolineato, richiamando l’importanza di "rafforzare la responsabilità di tutti per attuare insieme nella forza coesiva dei principi della Costituzione". In palazzo Loggia, anche la cerimonia di consegna delle onorificenze al merito della Repubblica andate a Roberto Bizioli di Scordia, Antonio Cuzzoli, Giacomo Maiolini, Raffaele Martinelli, Marcella Orlando, Giorgio Pizzamiglio, Roberto Turati, Francesca Nodari, Pietro Begali e Carlo Castiglioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dal voto storico al referendum: "La democrazia va coltivata"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dal voto storico al referendum: La democrazia va coltivata; Lavoro, cittadinanza, democrazia. Cinque referendum alla prova del voto popolare; Referendum, Pd: “La destra invita a disertare il voto perché ha paura della democrazia”; “Votare ai referendum è un dovere costituzionale”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Dal voto storico al referendum: "La democrazia va coltivata"

Riporta ilgiorno.it: Non sono mancati anche riferimenti a un altro imminente referendum, quello dell’8 e 9 giugno: le Acli provinciali, in particolare, hanno rinnovato "la loro fedeltà alla democrazia invitando la ...

Referendum, appello al voto di Saia: «La democrazia ha bisogno della nostra partecipazione»

Secondo ecoaltomolise.net: Il messaggio del Presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, in occasione della Festa della Repubblica: “Il 2 giugno è […] ...

Mattarella: 'Con il referendum del 2 giugno 1946 si scelse la democrazia'

Secondo ansa.it: Quel 2 giugno del 1946 gli italiani presero la strada della democrazia, della libertà e della pace. Sergio Mattarella ha chiuso le celebrazioni del 2 giugno cercando di mantenere viva la memoria di ...