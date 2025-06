Dal museo all’Albero della Pace Un sentiero pieno di solidarietà

...diventato un simbolo di resilienza e memoria. La ‘Via del Partigiano’ non è solo un percorso, ma un invito a riflettere sulla pace e sulla solidarietà, valori sempre più necessari nel nostro tempo. Le nuove sculture arricchiscono l’esperienza e raccontano storie di coraggio e unità. Un'occasione perfetta per riscoprire il legame tra cultura e natura, mentre si cammina verso un futuro di speranza. Non perdere questa esperienza!

Sono terminati nei giorni scorsi i lavori sulla ‘Via del Partigiano’, che parte dal museo di Pianosinatico e porta all’Albero della pace. Il percorso è stato arricchito di nuove sculture in legno e ferro a cura dell’associazione ‘Laltrolato del Caposaldo’. Di breve durata e di facile accessibilità, spiega l’associazione, il sentiero negli anni è diventato una interessante opportunità di svago grazie al lavoro dei volontari: ci si inoltra in un bosco di castagni, allietato da animaletti in ferro appesi alle piante e da sculture di legno realizzate con la motosega dagli artisti del luogo. La partenza della passeggiata si trova dietro la chiesa, in prossimità della biblioteca del paese, dove vi è anche un angolo ornato di fiori, panchine e una fontanella. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dal museo all’Albero della Pace. Un sentiero pieno di solidarietà

Se ne parla anche su altri siti

Dal museo all’Albero della Pace. Un sentiero pieno di solidarietà. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Dal museo all’Albero della Pace. Un sentiero pieno di solidarietà

Scrive msn.com: Conclusi i lavori sulla via del Partigiano: nuove sculture in legno grazie a Laltrolato del Caposaldo. L’acquisto di un lucchetto finanzia chi ha bisogno, quest’anno il destinatario è il pilota Bianca ...

A Cuasso al Monte nasce “La linea della Pace”, un sentiero emozionale tra natura e letteratura

Segnala varesenews.it: Da domenica 30 ottobre chiunque potrà percorrere il nuovo sentiero realizzato dall'Associazione On, per godere della bellezza del bosco in un museo all'aria aperta dove natura e letteratura si fondono ...