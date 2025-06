Dal flipper alla Luisona di Stefano Benni | il lungo viaggio del bar sport arrivato anche oltreoceano

Dal flipper al romanzo di Stefano Benni, il Bar Sport vive un'evoluzione che va oltre l'oceano. Un luogo simbolo della convivialità italiana si trasforma, riflettendo i cambiamenti sociali e le nuove storie sportive al femminile. In un’epoca in cui lo sport diventa veicolo di inclusione, il viaggio di questa icona culturale ci invita a riscoprire le radici di un'italianità che continua a sorprendere e a reinventarsi. Non è solo nostalgia, ma un invito a guard

L’Italia che fu e l’America che cambia, dal flipper al mega-schermo, e nuove narrazioni sportive al femminile. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Dal flipper alla Luisona di Stefano Benni: il lungo viaggio del bar sport, arrivato anche oltreoceano

Segui queste discussioni sui social

Kitsunehunter doing his thing!#flipper Leggi la discussione

L’iconique flipper de Windows XP est de retour sur Android (gratuitement)#Security #Cybersecurity #CeptBiro #Flipper #WindowsXP #Android Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Luisone, personaggi e storie. Rivediamoci tutti al Bar Sport

Secondo repubblica.it: Quarant'anni dopo il mitico libro di Stefano Benni, Repubblica.it torna a cercare i Bar Sport. Lo stesso scrittore rivolge in video un appello alla Luisona ... Manca il flipper, ma i personaggi ...

Un viaggio ironico nel cuore del bar sport di Stefano Benni

Si legge su skuola.net: Autore e titolo: Bar Sport, Stefano Benni. Trama: Il Bar Sport è quello dove non può mancare un flipper, un telefono a gettoni e soprattutto la 'Luisona', la brioche condannata ad un'esposizione ...

“Bar Sport” di Stefano Benni diventa un film

Da lucidamente.com: meno ritmo e più poesia… e la Luisona è un bignè Era apparsa da subito una sfida difficile, portare sullo schermo la comicità grottesca e surreale di Bar Sport, classico dell’umorismo di Stefano Benni ...