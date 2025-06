Dal carcere al palco Geniattori e detenuti | il riscatto è in scena

Dal carcere al palco: a Monza, il riscatto si fa arte! Le associazioni culturali rinascono con slancio, trasformando il dolore in creatività. Dopo la pandemia, la città vive un rinascimento culturale, con 193 realtà iscritte all'albo comunale. Un dato sorprendente che dimostra come la cultura possa essere un potente strumento di reintegrazione e speranza. Scopri come il teatro sta cambiando le vite di chi ha vissuto in ombra!

Le associazioni culturali di Monza vivono un momento di grande slancio. Dopo l’arresto forzato della pandemia, la città ha riscoperto l’entusiasmo, la partecipazione e il valore del fare cultura. Un’energia che si tocca con mano nei numeri e nei fatti: sono 193 le realtà culturali iscritte all’albo comunale. Anche il sostegno pubblico ha imboccato la via della crescita: nel 2024 il Comune ha stanziato 178.297 euro di contributi, di cui 31.535 tramite bando, mentre per il 2025 si prevede un ulteriore balzo a 217.250 euro, con 35.000 euro distribuiti via bando. Ma oltre le cifre, a parlare è soprattutto la qualità dei progetti che le associazioni sanno generare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dal carcere al palco. Geniattori e detenuti: il riscatto è in scena

