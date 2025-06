Dal Brasile | Juventus su Antony

Un nome nuovo per la Juventus: spunta l`idea Antony per le corsie d`attacco. L`indiscrezione rimbalza dal Brasile, i bianconeri si sarebbero. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Dal Brasile: Juventus su Antony

Come scrive calciomercato.com: Un nome nuovo per la Juventus: spunta l`idea Antony per le corsie d`attacco. L`indiscrezione rimbalza dal Brasile, i bianconeri si sarebbero messi sulle tracce dell`ala.

Dal Brasile - Antony nel mirino della Juventus: i dettagli

Riporta tuttojuve.com: Stando a quanto riportato dal portale brasiliano UOL Esporte, la Juventus sarbbe sulle tracce di Antony. Dopo aver giocato in prestito con il Betis Siviglia, l'esterno classe ...

Calciomercato Antony: chi vuole l’attaccante brasiliano? Dal Betis alla Juventus, il futuro di un giocatore rinato

Da calcionews24.com: Calciomercato, chi vuole al giorno d’oggi Antony. Il giocatore è rinato (così come le sirene delle squadre estere). Le ultime L’ultima stagione di Antony ha rappresentato un significativo punto di svo ...