Dai fratelli Esposito parole che sanno di addio Pio si congeda salutando la curva Ferrovia | Grazie di tutto questa sarà sempre casa mia

Con un commovente saluto, Pio Esposito abbandona il campo, ma non il cuore dei tifosi dello Spezia. Il megafono in mano e la sciarpa al collo raccontano di un legame profondo, un amore reciproco che va oltre il calcio. In un'era in cui i calciatori cambiano spesso maglia, il suo addio rappresenta una rarità: l'importanza delle radici e dei legami emotivi nel mondo sportivo. Come lui, anche tanti altri si stanno riscoprendo in questa nuova dimension

Al collo la sciarpa dello Spezia, in mano il megafono ’prestato’ dai tifosi della curva Ferrovia ai quali, alla fine del match con la Cremonese, Pio Esposito ha consegnato il suo congedo dalla squadra e dalla città. "Dentro di me avevo la voglia di vincere per poter restare ancora qui – ha detto – qui mi sento a casa perchè è così che mi avete fatto sentire. Ci tenevo a ringraziarvi, questa per me sarà sempre casa". Frasi di saluto interrotte dai cori che la curva gli ha tributato per ringraziarlo di quanto fatto in maglia bianca, esperienza chiusa con 22 gol in 79 presenze e il campionato appena concluso vissuto da protagonista assluto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dai fratelli Esposito parole che sanno di addio. Pio si congeda salutando la curva Ferrovia: "Grazie di tutto, questa sarà sempre casa mia»

