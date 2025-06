Dai climatologi al Nobel Parisi | l’Europa continui la lotta al cambiamento climatico

Dai climatologi al Nobel Parisi, un monito chiaro: l'Europa non può fermarsi nella lotta contro il cambiamento climatico. Questo appello, rivolto ai leader come Gilberto Pichetto Fratin e Giorgia Meloni, sottolinea l'urgenza di agire ora più che mai. In un momento storico in cui le crisi climatiche si intensificano, ogni decisione conta. Un futuro sostenibile è possibile, ma richiede impegno costante. Non perdiamo tempo!

Non fermatevi adesso. L’appello è rivolto al ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin, a Giorgia Meloni e, di rimbalzo, alla Commissione Europea affinché non si fermi il contrasto al cambiamento climatico. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Dai climatologi al Nobel Parisi: l’Europa continui la lotta al cambiamento climatico

