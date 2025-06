Dai banchi alle aule del Tribunale Gli studenti simulano un processo

Dai banchi di scuola alle aule del tribunale: gli studenti della classe 2N del Liceo Economico Sociale 'Antonio Rosmini' vivranno un'esperienza unica a Grosseto. Domani, grazie alla collaborazione con CiakToscana e la Fondazione Polo Universitario Grossetano, si cimenteranno in una simulazione di processo minorile. Un'opportunità straordinaria per capire il funzionamento della giustizia e stimolare riflessioni su temi cruciali come i diritti dei giovani. Non perdere l'occas

Una nuova esperienza didattica – unica a Grosseto – coinvolgerà gli studenti della classe 2N del Liceo Economico Sociale ’Antonio Rosmini’ che, con la collaborazione dell’associazione CiakToscana e della Fondazione Polo Universitario Grossetano, domani alle 10.30 si cimenteranno nella simulazione di un processo minorile nella’ula magna del Polo Universitario Grossetano. Con la simulazione del processo i ragazzi possono percepire in via diretta quali potrebbero essere gli esiti di una condotta antigiuridica e le situazioni dalle quali sarebbe difficile uscire, se non attraverso l’intervento della Giustizia minorile, dei Servizi sociali e della società civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dai banchi alle aule del Tribunale. Gli studenti simulano un processo

