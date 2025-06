Dagli appartamenti reali alla Cappella Palatina | visita guidata al Palazzo dei Normanni

Scopri il Palazzo dei Normanni: un viaggio nel cuore pulsante della storia siciliana! Le sue stanze, un tempo dimora dei re, raccontano storie di culture che si intrecciano. La Cappella Palatina, con i suoi mosaici scintillanti, è solo uno dei tesori che ti attende. In un periodo in cui riscoprire il nostro patrimonio culturale è più importante che mai, non perdere l'occasione di immergerti in questa esperienza unica!

Visita guidata alla scoperta del maestoso Palazzo Reale di Palermo, un gioiello incastonato nella storia, testimone di millenni di evoluzioni culturali e politiche, nonchè sede dell'Assemblea regionale siciliana. Durante il tour i visitatori conosceranno le origini antiche di questo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Dagli appartamenti reali alla Cappella Palatina: visita guidata al Palazzo dei Normanni

Gli Appartamenti Reali

