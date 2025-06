Dacia Jogger Gpl | come va e quanto consuma

Scopri la nuova Dacia Jogger GPL, l'alleata perfetta per le famiglie in cerca di avventure a prezzi accessibili! Con configurazioni a 5 o 7 posti e un consumo contenuto, è ideale per viaggi su strada. Ma non è tutto: la Jogger si trasforma facilmente in un mini camper, rendendo ogni weekend un'opportunità per esplorare. Non perdere l’occasione di vivere esperienze indimenticabili on the road!

Disponibile con le configurazioni a 5 o a 7 posti, la nuova Jogger è una soluzione pratica e a buon mercato per le avventure in famiglia. Tre le motorizzazioni e si può trasformare in un mini camper.

Leggi anche Dacia Jogger, oltre 1.000 km con un pieno e fino a 7 posti - La Dacia Jogger si distingue per la sua incredibile efficienza, offrendo oltre 1.000 km di autonomia con un solo pieno.

Dacia Jogger GPL, la prova. Versatile e accessibile, oltre 1.000 km reali con un pieno

Si legge su motori.quotidiano.net: La plancia, realizzata con plastiche rigide, è molto pratica nell’accesso alle funzioni. Dacia Jogger GPL, come va e quanto consuma Il comportamento dinamico si mantiene sincero e prevedibile, ...

Dacia Jogger, ancora più versatile con il GPL: oltre 1.000 km con un pieno

msn.com scrive: Il GPL piace ancora molto, soprattutto in alcuni Paesi come l’Italia, come soluzione alternativa per chi viaggia molto e non intende puntare sul diesel. Numeri alla mano, nel primo quadrimestre del 20 ...

Jogger, l’essenzialità di Dacia ai massimi livelli. La monospazio si propone come una delle miglio offerte per le famiglie

Segnala motori.ilmessaggero.it: MILANO - È atteso il debutto del restyling di metà carriera, ma la versione attualmente disponibile nelle concessionarie del Dacia Jogger rappresenta, già di per sé, ...