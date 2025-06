Da Yara Gambirasio a Chiara Poggi due incontri sui misteri più noti degli ultimi anni

Quest'estate, il fascino del true crime in Italia si intensifica con due incontri dedicati ai misteri di Yara Gambirasio e Chiara Poggi. Un'occasione imperdibile per esplorare come i media plasmiano la nostra percezione della verità, trasformando tragiche storie in spettacolo. Scopri come il confine tra giustizia e intrattenimento si faccia sempre più sottile: un tema attuale che invita a riflettere sul nostro ruolo nel consumo di queste narrazioni avvincenti.

L’estate è tempo di gialli e misteri, e il cosiddetto true crime, anche in Italia è ormai un’industria mediatica che vede siti, giornali, televisioni ed editori fare a gara a dare in pasto all’opinione pubblica il colpevole di turno senza processo o una teoria che ribalta del tutto la verità. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Da Yara Gambirasio a Chiara Poggi, due incontri sui misteri più noti degli ultimi anni

Leggi anche Garlasco, il genetista 'boccia' l'impronta di Andrea Sempio: «Il metodo dei pm rimette tutto in dubbio, anche il caso Yara Gambirasio» - A Garlasco, il genetista boccia l'impronta di Andrea Sempio, sollevando sospetti sul suo ruolo nel caso.

Segui queste discussioni sui social

Op zoek naar een korte, lieve meisjesnaam met een poëtische betekenis? Yara betekent “kleine vlinder” – zacht, sierlijk en wereldwijd geliefd. Lees alles over deze betoverende naam op Babababy.nl! #babynamen #Yara #meisjesnamenutm_source=m… Leggi la discussione

Been here a while and haven’t found #hardware #hackers or those #building projects. Where’s the #bugbounty pros with the tips? #Blueteam with those new #YARA rules? Here’s a $20 FPV scanner I’ll probably document and open source. Hashtags … Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Stasi e Bossetti si incontrano in penitenziario: i due si sono… (1 / 2)

Come scrive donna.fidelityhouse.eu: Due delitti tra i più efferati e mediatici, quello della giovane ginnasta Yara Gambirasio, e della 26enne Chiara Poggi. Di loro si è parlato tantissimo nel corso degli anni. Il corpo senza vita di Yar ...

Omicidio Chiara Poggi, la criminologa Ursula Franco: "Andrea Sempio è estraneo ai fatti"

Scrive informazione.it: Garlasco sotto assedio, transennate le strade del giallo: «Tre famiglie distrutte. Il santuario? Gli esorcismi ci sono sempre stati, ma nessun mistero» ...

Garlasco, il genetista 'boccia' l'impronta di Andrea Sempio: «Il metodo dei pm rimette tutto in dubbio, anche il caso Yara Gambirasio»

Si legge su msn.com: La scienza entra in modo sempre più prepotente nelle indagini e le ultime svolte sul caso di Garlasco - con l'impronta dell'indagato Andrea Sempio trovata sul muro delle scale quasi ...