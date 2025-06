Da via delle Forbici a via di Castello i principali lavori a Firenze

Firenze si prepara a un restyling che promette di rendere la città ancora più affascinante. I lavori in via delle Forbici segnano l'inizio di una serie di interventi volti a migliorare l’aspetto e la funzionalità delle strade. In un'epoca in cui il design urbano è sempre più al centro dell'attenzione, ogni ristrutturazione diventa un passo verso la Firenze del futuro. Rimanete aggiornati: il cambiamento è in movimento!

Firenze, 3 giugno 2025 – Iniziano oggi diversi lavori a Firenze. Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio è in programma un intervento di asfaltatura in via delle Forbici con interruzione della circolazione tra viale Volta e via della Piazzuola. Viabilità alternativa per i veicoli diretti nel tratto tra il cantiere e via della Piazzuola: viale Volta-via della Piazzuola-via delle Forbici. A seguire i lavori si sposteranno in via della Piazzuola con chiusura tra via della Madonna della Querce e via delle Forbici. Provvedimenti collaterali in via Dino Compagni, ovvero la chiusura tra via della Piazzuola e via Guido Cavalcanti e il senso unico da via Brunetto Latini verso via Guido Cavalcanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da via delle Forbici a via di Castello, i principali lavori a Firenze

Segui queste discussioni sui social

Xin vía th?n tài gõ c?a #thuhutmayman #sucmanhtiemthuc #luathapdan #manifestation #thuhuttienbacXin vía th?n tài gõ c?a #thuhutmayman #sucmanhtiemthuc #luathapdan #manifestation #thuhuttienbac Your browser does not support HTML video. Xin … Leggi la discussione

BowieNet: David Bowie started an ISP in 1998 and ran it for several years#via:metafilter #davidbowie #internet #history #bowie #isp #+ Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

I lavori della prossima settimana

Lo riporta nove.firenze.it: Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in via delle Badesse, via delle Forbici e via della Piazzuola ma anche interventi alla rete idrica in via di Castello e via delle Campora e del gas ...

Schio. Alberi pericolanti, via ad abbattimenti in viale Roma e via Castello

Da altovicentinonline.it: e di un faggio rosso in via Castello il cui abbattimento è previsto per venerdì 5 agosto. Il celtis australis presentava importanti problemi di stabilità, mentre il faggio rosso soffre di pesanti ...

Nuovo distacco, slitta il cantiere di via Castello

Segnala msn.com: Rinviato di una settimana l’avvio del cantiere di sistemazione completa della frana sulla parte alta di via Castello. Effetto diretto dell’ennesimo smottamento avvenuto nella notte tra ...