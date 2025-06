Da Venezia a Milano in 15 minuti In Veneto al via la sperimentazione di Hyper Transfer

Immagina di viaggiare da Venezia a Milano in soli 15 minuti! Con Hyper Transfer, questa rivoluzione tecnologica diventa realtà. Non si tratta solo di velocità, ma di un futuro sostenibile: trasporti che riducono l'impatto ambientale e consumano meno energia. Mentre il mondo si muove verso soluzioni ecologiche, il Veneto si prepara a scrivere una nuova pagina nella mobilità del futuro. Pronti a salire a bordo?

AGI - Andare da Venezia a Milano in 15 minuti o da Venezia a Roma in 30. Sembra impossibile, a maggior ragione se si immagina di farlo dentro ad una capsula a lievitazione magnetica che non inquina e produce meno energia di quella che produce. Eppure è quello che tra pochi anni potrebbe accadere. Si tratta di Hyper Transfer, una tecnologia presentata oggi al salone Transport Logistic 2025 di Monaco di Baviera che vedrà la sua sperimentazione in Veneto. "Non una invenzione, ma un big bang della storia che cambierà il modo di spostarsi - ha spiegato il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ufficializzando l'ingresso nella fase realizzativa del progetto - il Veneto è la culla di questa rivoluzione – ha sottolineato Zaia –. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Da Venezia a Milano in 15 minuti. In Veneto al via la sperimentazione di Hyper Transfer

