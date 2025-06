Da venerdì al via BAM! il grande raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta

Dal 6 all'8 giugno, il Veneto diventa la capitale dell'avventura su due ruote con il BAM! – Bicycle Adventure Meeting. Tre giorni di pedalate, incontri e racconti che uniscono appassionati da tutta Europa. In un momento in cui il turismo sostenibile è più di un trend, il BAM! celebra la bellezza dei viaggi in bicicletta, promuovendo uno stile di vita attivo e rispettoso dell’ambiente. Non perdere l’occasione di essere parte di questa emozionante comunità!

Tre giorni di incontri, pedalate, storie e cultura del viaggio in bicicletta: BAM! – Bicycle Adventure Meeting arriva a Piazzola sul Brenta, nel cuore del Veneto, per la sua undicesima edizione, dal 6 all'8 giugno. Il grande raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta si svolgerà nel parco.

