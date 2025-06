Da Maria Carolina al patriarca del parco | tour sui Borbone a Palermo

Scopri Palermo attraverso il nuovo tour "Da Maria Carolina al Patriarca del Parco". Sabato 21 giugno, alle 10:30, immergiti nella storia tra arte e natura, esplorando la Palazzina Cinese e il Parco della Favorita. Un'occasione unica per svelare i misteri massonici e gli affascinanti simboli orientali dei Borboni. In un momento in cui riscoprire il patrimonio culturale è più importante che mai, non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza indimentic

Sabato 21 giugno, alle ore 10:30, viaggio storico tra arte e natura alla scoperta della Palazzina Cinese e del Parco della Favorita a Palermo. Si visiterĂ la Real Casina, luogo dagli arcani riferimenti massonici e dagli insoliti simboli orientali, adottati dai Borboni in un periodo di grandi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Da Maria Carolina al patriarca del parco: tour sui Borbone a Palermo

Leggi anche Maria Chiara e Maria Carolina di Borbone splendono sul red carpet del Festival di Cannes. Ma cosa fanno nella vita? Leggi su Amica.it - Maria Chiara e Maria Carolina di Borbone catturano l'attenzione sul red carpet del Festival di Cannes.

Segui queste discussioni sui social

Impariamo da Maria a farci dimora di Dio.Omelia per DOMENICA 25 maggio 2025, 6ÂŞ di Pasqua#vangelodelladomenica #dimora #Maria Leggi la discussione

Vocea pacientului, mai mult decât feedback – ghid pentru îmbunata?ire reala. Regina #Maria, singura re?ea medicala unde pacien?ii acorda recenzii medicilor printr-un sistem unic. me/p9KpFA-4sYt#?tiri Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Maria Carolina, la real casina cinese e il patriarca del parco: tour sui Borbone a Palermo

Si legge su palermotoday.it: Lo scopriremo insieme, varcando i cancelli del parco e facendo un salto indietro, al tempo di Ferdinando e Carolina. Il tour sarà condotto da guide turistiche abilitate e verrà svolto nel ...

Maria Carolina, la Favorita, la Real Casina alla cinese e il patriarca del parco: torna il tour sui Borbone a Palermo

Segnala palermotoday.it: Lo capiremo insieme, varcando i cancelli del parco e facendo un salto indietro, al tempo di Ferdinando e Carolina. Il tour sarà condotto da Guide Turistiche abilitate e verrà svolto nel rispetto ...

Parco Maria Carolina ospita l’evento “Septembeer&Pubs”: ospiti I Ditelo Voi e Briga

Lo riporta casertaweb.com: Il Parco Maria Carolina di viale Douhet, a pochi metri di distanza dalla reggia vanvitelliana, ospiterà dal 14 al 16 settembre l’evento “Septembeer&Pubs”. La manifestazione, organizzata dagli ideatori ...