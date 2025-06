Da Manzoni alla musica Nameless già da record

Il Nameless Festival ha fatto il pieno di emozioni e presenze, richiamando oltre 100.000 appassionati in un weekend memorabile. Questa edizione non è solo un successo musicale, ma segna anche un legame forte con la cultura italiana, evocando l’Innominato di Manzoni. In un'epoca in cui eventi come questi uniscono generazioni, la musica si fa ponte tra passato e presente. Non perdere l’occasione di scoprire cosa ci riserverà il futuro!

ANNONE BRIANZA (Lecco) Almeno 30mila spettatori al giorno, 100mila in tre giorni. Sono le prime stime di un Nameless (che evoca, in inglese, il personaggio dell'Innominato dei Promessi Sposi di Manzoni) da record che si è concluso ieri alla scoccare della mezzanotte, per l'ultima volta nella maxi area della Poncia di Annone Brianza. Dal prossimo anno infatti il Nameless torna a Lecco e poi anche a Barzio per una Nameless Festival Winter Edition già in programma tra sabato e domenica 14 e 15 febbraio, un modo speciale per festeggiare San Valentino. Tra il pubblico donne e uomini, soprattutto estremamente giovani: oltre il 50 per cento dei partecipanti al Nameless Festival ha tra i 18 e i 25 anni, il 30 per cento tra i 26 e i 30.

Più di un'ottantina invece gli artisti e i gruppi che si sono esibiti e alternati sui quattro palchi: il Main Stage, la Fructis Arena, la Nameless Tent Molinari e il Red Bull Energy Zone.

