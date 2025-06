Da Herrera al Trap da Mou a Conte i grandi addii degli allenatori dell' Inter

L'Inter, una squadra che vive di passioni e addii. Da Herrera a Conte, ogni allenatore ha lasciato un'impronta indelebile, scandendo epoche di successi e delusioni. In un calcio sempre più volatile, questi momenti ci ricordano quanto sia difficile costruire una dinastia. Proprio come nella vita, gli addii possono essere strazianti o trionfali. Quale di questi lascia il segno nel cuore dei tifosi? Scoprilo con noi!

Chi ha cercato l'ultima carezza, chi ha versato lacrime di dolore, qualcuno ha urlato la sua rabbia, altri hanno lasciato col sorriso di un vincente. Ecco un ricco campionario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Herrera al Trap, da Mou a Conte, i grandi addii degli allenatori dell'Inter

Le notizie più recenti da fonti esterne

