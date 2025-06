Da Helbiz all’editoria | gli affari e la dolce vita di Salvatore Palella

Salvatore Palella, da Helbiz all'editoria, continua a sorprendere. Il suo percorso imprenditoriale è un mix di successi e insuccessi, ma ciò che colpisce è la sua resilienza. In un'epoca in cui il cambiamento è l'unica costante, la sua capacità di rialzarsi dopo ogni caduta rappresenta un trend affascinante. Dove trova la forza per reinventarsi? La risposta potrebbe riservare sorprese, tanto quanto le sue future iniziative. Rimanete sintonizzati!

Che Salvatore Palella sia un imprenditore di successo è ancora tutto da dimostrare. Finora la maggior parte dei progetti altisonanti che ha lanciato è durata un battito di ciglia. Ma, gli va dato atto, a ogni ‘caduta’ è seguita una ripartenza. Per questo la domanda che in molti si fanno e a cui non è mai stata data risposta, è una: dove trova i capitali per continuare a realizzare operazioni milionarie? La copertina di Forbes dell’ottobre 2019. L’acquisto de La Sicilia. L’ultima avventura è stata l’acquisto della Domenico Sanfilippo Editore che edita il quotidiano La Sicilia. Del pacchetto fanno parte anche la partecipazione nell’agenzia Ansa e il patrimonio immobiliare: 22 mila metri quadrati della Centrale del Latte di Catania. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Da Helbiz all’editoria: gli affari e la dolce vita di Salvatore Palella

