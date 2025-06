Da Grottammare a Monteprandone omaggio ai 18enni

Il 2 Giugno, festa della Repubblica, ha un significato speciale per i nuovi adulti. A Grottammare e Monteprandone, le cerimonie di commemorazione hanno celebrato non solo il passato, ma anche il futuro dei 18enni, simbolo di una gioventù pronta a prendere in mano le redini della democrazia. Un gesto che ricorda l'importanza di partecipare attivamente alla vita civica, in un momento in cui il coinvolgimento dei giovani è più cruciale che mai.

La ricorrenza del 2 Giugno è stata ricordata all’insegna dei massimi valori della Repubblica anche nei comuni di Grottammare, Monteprandone e Cupra Marittima. Nella Perla dell’Adriatico le autorità cittadine hanno deposto la corona d’alloro al monumento dei Caduti di via Garibaldi, dove c’è stato il saluto delle istituzioni con la partecipazione della Corale Sisto V. A seguire, nella sala consiliare vi è stato un momento di riflessione dedicato al partigiano Gino Pieri, che fu membro dell’Assemblea Costituente. Il giovane campione velista grottammarese Lorenzo Cameli ha avuto il compito di riflettere sul ruolo dello sport nello sviluppo della persona e della comunità, in relazione all’articolo 33 della Costituzione italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Grottammare a Monteprandone, omaggio ai 18enni

