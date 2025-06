Da Fondazione Cr Firenze 200mila euro per sostenere giovani ricercatori nell’Ateneo

Firenze si conferma un punto di riferimento per l'innovazione, grazie al generoso sostegno della Fondazione Cr Firenze: 200mila euro dedicati ai giovani ricercatori dell'ateneo. Questo investimento non solo promuove la ricerca in ambiti cruciali, ma rappresenta anche una risposta concreta alla crescente domanda di innovazione nel panorama accademico. Scopriremo così nuove idee e talento che plasmeranno il futuro della nostra società!

Firenze, 3 giugno 2025 - Da Economia a Lingue, da Storia a Scienze Giuridiche, da Filosofia a Scienze Politiche: Fondazione Cr Firenze sostiene i progetti di ricerca originali e innovativi condotti, in sei Dipartimenti dell’Università di Firenze, da giovani ricercatori under 35 che hanno ottenuto il dottorato e che vogliono sviluppare un loro progetto. Con il bando "Giovani Ricercatori Protagonisti", la Fondazione mette a disposizione un contributo complessivo di 200.000 euro per un sostegno mirato alle carriere dei giovani studiosi, con l'obiettivo di contrastare la "fuga di cervelli" e valorizzare le competenze del territorio fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Fondazione Cr Firenze 200mila euro per sostenere giovani ricercatori nell’Ateneo

Leggi anche Fondazione Cr Firenze, approvato il bilancio 2024 - La Fondazione Cr Firenze ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2024 durante la riunione del Comitato di Indirizzo, presieduta da Bernabò Bocca.

Segui queste discussioni sui social

CURAMI – PRIMA DI TUTTO LA SALUTE: LA SALUTE FRAGILE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA #FrancescaBadiglioni #centroantiviolenza #DonatellaAlbini #antoninocimino #casadelledonne #psicoterapeuta #BarbaraGiussi #Mangiagalli #fondazione #NAZIONA… Leggi la discussione

CURAMI – PRIMA DI TUTTO LA SALUTE: LA SALUTE FRAGILE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA #FrancescaBadiglioni #centroantiviolenza #DonatellaAlbini #antoninocimino #casadelledonne #psicoterapeuta #BarbaraGiussi #Mangiagalli #fondazione #NAZIONA… Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Da Fondazione CR Firenze 200mila euro per sostenere i giovani ricercatori Unifi

Lo riporta gonews.it: Da Economia a Lingue, da Storia a Scienze Giuridiche, da Filosofia a Scienze Politiche: Fondazione CR Firenze sostiene i progetti di ricerca originali e ...

Giovani Ricercatori Protagonisti: 200mila euro per i ricercatori fiorentini under 35

Riporta intoscana.it: Il bando di Fondazione CR Firenze sostiene i progetti di ricerca nell’ambito delle scienze sociali o nell’area umanistica e della formazione dell’Università di Firenze ...

Via Palazzuolo si trasforma: Fondazione CR Firenze e Comune firmano il protocollo del progetto Recreos

Segnala 055firenze.it: Fondazione CR Firenze e il Comune di Firenze hanno firmato, oggi, il protocollo d’intesa che segna l’ avvio del progetto Recreos, l’ iniziativa di rigenerazione dell’area di via Palazzuolo e via Maso ...