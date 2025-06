Da Come se non ci fosse un domani a La vita da grandi Officine Social Movie si prepara agli ultimi attesi appuntamenti

Il festival Officine Social Movie si avvicina ai suoi emozionanti epiloghi! Giovedì 5 e venerdì 6 giugno, il Cinema Eden di Arezzo diventa palcoscenico di storie che parlano di impegno civile e tematiche sociali. Non solo un evento cinematografico, ma un'opportunità per riflettere su questioni attuali, in un momento storico in cui il sociale è al centro del dibattito pubblico. Non perdere l'occasione di partecipare a questa celebrazione del cinema e della solidarietà!

Officine Social Movie, il festival che dal 2020 racconta ad Arezzo, attraverso la pellicola, le tematiche del sociale e dell’impegno civile, entra nel vivo con gli ultimi due giorni di eventi in programma per giovedì 5 e venerdì 6 giugno presso il Cinema Eden di Arezzo. Tutti gli appuntamenti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Da Come se non ci fosse un domani a La vita da grandi, Officine Social Movie si prepara agli ultimi attesi appuntamenti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Quel giorno cambiò la nostra vita”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Da Come se non ci fosse un domani a La vita da grandi, Officine Social Movie si prepara agli ultimi attesi appuntamenti

Scrive informazione.it: Giovedì 5 e venerdì 6 giugno presso il Cinema Eden di Arezzo proseguono gli appuntamenti con il festival di cortometraggi Officine Social Movie. Ingresso libero. A cura di Orchestra Multietnica di Are ...

Grandi domani

Secondo controcampus.it: Che cosa sta a significare “grandi domani ... dove ancora sei te stesso. Bisogna rischiare ragazzi, dobbiamo trovare lo stimolo per diventare uomini perché la vita lo pretende, perché ...