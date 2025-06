Da Allegri a Tare e Modric il motore del nuovo Milan è la voglia di rivincita

Il nuovo Milan è un mix esplosivo di esperienza e voglia di riscatto. Con Allegri al timone e un ds come Tare a supporto, i rossoneri puntano a riscrivere la loro storia. La suggestione Frattesi, un talento in crescita, insieme alla classe intramontabile di Modric, promettono di infondere nuova linfa. In un calcio che premia la determinazione, il Milan è pronto a dimostrare che l’età è solo un numero. Siete pronti a tifare?

Da Max al nuovo ds, passando per la suggestione Frattesi e la classe del 39enne croato, i rossoneri vogliono tornare in alto anche grazie alle motivazioni . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Allegri a Tare e Modric, il motore del nuovo Milan è la voglia di rivincita

Leggi anche Milan, Impallomeni: “Tare tra le soluzioni migliori” Su Theo e Allegri … - A Maracanà, Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, analizza le soluzioni più efficaci di Tare e Allegri.

Segui queste discussioni sui social

Alvaro #Morata a GdS: “Max #Allegri lo sento spesso per il rapporto che ci lega. #Tare l’ho visto un paio di volte a cena con amici ma niente di più. Sono grandissimi professionisti e se li hanno presi vuol dire che il #Milan vuole tornare… Leggi la discussione

Federico #Chiesa a GdS: “Chi prende #Conte, così come #Allegri, ha più possibilità di lottare per lo Scudetto. Max mi ha dato tanto. Thiago #Motta non mi voleva alla #Juventus e mi ha detto: ‘Non fai parte del progetto, trovati una squadra… Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Modric al Milan, il tentativo è concreto: l’idea di Tare e Allegri, i dettagli dell’interessamento rossonero

Si legge su ilfattoquotidiano.it: Quella foto sta già diventando virale, anche se poi non rappresenta quella grande novità: Luka Modric è da sempre un tifoso del Milan e non l’ha mai nascosto. Il fatto è questo: se è lecito sognare, a ...

Il Milan sogna Modric: Tare ha già discusso internamente l'ingaggio a zero

Segnala msn.com: Una suggestione affascinante e clamorosa: Luka Modric al Milan, sarebbe questo il sogno del nuovo ciclo rossonero. E` questa l`ultima indiscrezione per il mercato.

Modric, il Milan tenta il colpaccio: centrocampo da sogno per Allegri

Lo riporta tuttosport.com: Se è vero che il Milan del neo allenatore Massimiliano Allegri potrebbe perdere due punti fermi come Tijjani Reijnders ( direzione Manchester City di Pep Guardiola) e Theo Hernandez ( che piace e non ...