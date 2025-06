Cyro Rossi | sogni segreti e passioni di un eclettico di successo

Cyro Rossi, l'eccentrico artista fiorentino, svela i suoi "sogni segreti e passioni" in un viaggio che attraversa culture e continenti. La sua storia è un esempio di come le connessioni umane possano trasformarsi in ispirazione e forza creativa. Mentre il mondo si orienta verso una maggiore interconnessione, le esperienze di Rossi ci ricordano che ogni piccolo anello della nostra vita contribuisce a creare una catena di opportunità . Scopri come si intrecciano arte e relazioni nel suo

Firenze, 3 giugno 2025 - Piccoli anelli che diventano una forza. Perché - come scriveva John Donne - nessun uomo è un'isola, completo in se stesso. Per Cyro Rossi i versi del poeta inglese non sono solo una convinzione, ma uno stile di vita. Nato nel 1977 a Firenze, ma cresciuto tra Germania, Inghilterra, Stati Uniti e Brasile, il suo percorso è stata un'avventura alla ricerca di sé e degli altri. Formatosi sul metodo Meisner e Strasberg all'International Duse di Roma, la sua ascesa professionale inizia dirigendo cortometraggi dal forte taglio socio-realista: dai sogni infranti di una ragazza del sud di "Buscije" ai colori della magia e dei balli sardi di "Daydream" fino alla potentissima testimonianza sul covid 19 del pluripremiato "Sono io". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cyro Rossi: sogni, segreti e passioni di un eclettico di successo

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cyro Rossi: sogni, segreti e passioni di un eclettico di successo

Come scrive lanazione.it: Dopo il sold out al Cestello per "Alla ricerca dell'isola sconosciuta", l'attore, regista e drammaturgo fiorentino si racconta: dai viaggi all'estero al ritorno in città, dal cinema al teatro, sino al ...