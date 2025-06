Cynthia Erivo sarà Gesù a teatro in Jesus Christ Superstar | È un musical il luogo più gay sulla Terra

Cynthia Erivo sarà Gesù in "Jesus Christ Superstar", portando un nuovo sguardo a questo iconico musical. In un periodo in cui la diversità e l'inclusione stanno finalmente conquistando il palcoscenico, la sua scelta suscita discussioni non solo sulle capacità artistiche, ma anche sul significato di rappresentazione. Come risponderà il pubblico? La sfida all'omogeneità è più forte che mai! Scopri come la cultura pop sta abbracciando il cambiamento.

L'attrice, che già aveva dovuto affrontare i troll di internet dopo Wicked, sembra fronteggerà altre critiche per il nuovo ruolo Cynthia Erivo ha risposto a tono alle critiche sul suo casting nella prossima produzione teatrale di Jesus Christ Superstar, l'iconico musical composto da Andrew Lloyd Webber con i testi di Tim Rice. La star di Wicked ha messo a tacere tutta la negatività che l'ha investita sotto forma di critiche dopo l'annuncio del suo casting nel ruolo principale di Gesù nella produzione dell'Hollywood Bowl. Le rappresentazioni del musical inizieranno il 1° agosto e proseguiranno fino al 3. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Cynthia Erivo sarà Gesù a teatro in Jesus Christ Superstar: "È un musical, il luogo più gay sulla Terra"

Leggi anche Wicked: For Good, il sequel con Ariana Grande e Cynthia Erivo e concerto live a Los Angeles - Il 21 novembre, il grande evento cinematografico "Wicked: For Good" giungerà nelle sale americane, portando sul grande schermo la nuova avventura del celebre musical.