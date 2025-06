Cycling Star Criterium 2025 vince Del Toro

Isaac Del Toro conquista il Cycling Star Criterium 2025, riscrivendo la propria storia dopo la delusione del Giro d'Italia. La cornice incantevole di Pieve di Soligo ha visto la rinascita di questo talento, simbolo della resilienza nel mondo del ciclismo. Con un finale mozzafiato, Del Toro dimostra che ogni sconfitta può trasformarsi in un trampolino di lancio. Rimanete sintonizzati: il ciclismo italiano è pronto a regalare nuove emozioni!

Roma, 3 giugno 2025 - Neanche il tempo di archiviare il Giro d'Italia 2025 che molti suoi protagonisti tornano in sella e lo fanno per il suggestivo Cycling Star Criterium 2025. La cronaca della gara. A Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, si è consumato il riscatto di Isaac Del Toro dopo la debacle incassata sul Colle del Finestre che gli è costata il passaggio della maglia rosa dalle sue spalle a quelle di Simon Yates dopo 11 giorni di reggenza. Stavolta il messicano ce la fa a vincere, naturalmente con le dovute proporzioni di un evento ludico tenutosi tra l'altro a orari insoliti, precedendo sul podio due tra le (poche) note liete di casa Italia della corsa appena andata in archivio: l'astro nascente Giulio Pellizzari, che ha chiuso sesto nonostante una prima parte di Giro d'Italia 2025 vissuta al totale servizio di Primoz Roglic, e la maglia azzurra Lorenzo Fortunato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cycling Star Criterium 2025, vince Del Toro

Segui queste discussioni sui social

I'm currently trying to get in better shape and to that end have started dieting and cycling in my local area. For motivation, I've decided to try to 'virtually' cycle from John O'Groats (henceforth JOG) in the north of Scotland to Land's … Leggi la discussione

A man has said he "couldn't believe" what he was seeing when he came across a shark swimming in an east Belfast river.Thomas Davidson was cycling through Victoria Park on Tuesday evening when he spotted a 4ft-long starry smooth-hound shark… Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

CYCLING STARS CRITERIUM, HERE ARE THE BIG NAMES AT THE START OF THE STAGE 22 OF THE GIRO D'ITALIA; Cycling Stars Criterium 2025, Isaac Del Toro trionfa a Pieve di Soligo davanti a Giulio Pellizzari e Lorenzo Fortunato; Pieve di Soligo pronta ad accogliere le stelle: confermati i primi protagonisti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cycling Star Criterium 2025, vince Del Toro

Come scrive sport.quotidiano.net: Il messicano si aggiudica la kermesse di Pieve di Soligo nella quale erano al via molte stelle del Giro d'Italia 2025: anche Pellizzari e Fortunato, che hanno completato il podio ...

Cycling Stars Criterium 2025: Del Toro incanta a Pieve di Soligo, festa del ciclismo tra stelle e pioggia

Riporta oggitreviso.it: PIEVE DI SOLIGO - Una serata, quella di ieri, di sport, emozioni e applausi: il Cycling Stars Criterium ha infiammato ancora una volta le strade del centro di Pieve di Soligo.

Criterium Pieve di Soligo, risultati e classifica. Pellizzari e Fortunato sul podio

Segnala oasport.it: Il Cycling Star Criterium ha tenuto compagnia agli appassionati di ciclismo nella serata di lunedì 2 giugno lungo le strade di Pieve di Soligo, rinnovando ...