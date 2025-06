CYBEX Rebellious Luxury | il passeggino diventa un’icona streetstyle

Cybex lancia la collezione Rebellious Luxury, trasformando il passeggino in un vero e proprio oggetto di streetstyle. In un'epoca dove il design incontra la funzionalità, i genitori non devono più sacrificare il loro stile personale. Questa nuova linea è perfetta per chi ama distinguersi, dimostrando che anche i prodotti per bambini possono essere iconici. Scopri come il tuo passeggino può diventare il tuo accessorio di moda!

C YBEX, leader nel settore dei prodotti di alta gamma per le famiglie, con Rebellious Luxury riscrive le regole del mondo dei bambini e, soprattutto, dei genitori che devono scegliere un passeggino, un marsupio o un seggiolino auto e non vogliono rinunciare allo stile. Ispirata alla moda urbana e allo streetstyle, la nuova collezione Platinum di CYBEX, non può che suscitare un WOW effect. Niente rosa confetto né animaletti: solo effetto denim. Rebellious Luxury ha l’energia tagliente della città e il carattere audace del denim vissuto. Pensata per i ribelli metropolitani che vivono in movimento e dominano l’asfalto con passo sicuro (e un passeggino molto cool), la nuova linea Platinum è un concentrato di funzionalità, grinta e tendenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - CYBEX Rebellious Luxury: il passeggino diventa un’icona streetstyle

