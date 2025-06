Cyber-criminali L’Italia finisce sotto attacco

L'Italia è in allerta: i cyber attacchi si intensificano e il nostro cyberspazio diventa un campo di battaglia. Gli hacker non colpiscono solo i sistemi, ma minano la fiducia dei cittadini e la stabilità delle imprese. In un'epoca in cui tutto è connesso, proteggere i dati diventa fondamentale. Scoprire come difendersi da queste minacce è più urgente che mai! La sicurezza informatica non è solo un affare tecnico, è una questione di libertà.

Razzante Sono continui gli allarmi per i sistemi informatici del nostro Paese, presi di mira da hacker e gruppi di "hacktivisti". Le nuove guerre sono proprio quelle che si combattono nella dimensione digitale e sono ugualmente pericolose per la tenuta degli Stati, perché minano la sicurezza dei dati e delle informazioni riguardanti cittadini, imprese, istituzioni. Nel 2024, l'Italia è stata il quarto paese più interessato dai ransomware, vale a dire quegli attacchi informatici che bloccano l'accesso ai dati e lo ripristinano solo dopo il pagamento di un riscatto. Il nostro Paese, in questa triste classifica, si posiziona dopo Stati Uniti, Regno Unito, Canada e prima della Germania.

