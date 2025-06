Custodire la memoria costruire il futuro sabato la cerimonia

Sabato 14 giugno, alle ore 10.00, rivivremo la storia con la commemorazione degli eroici difensori della Repubblica Napoletana. Un legame profondo tra memoria e futuro che ci invita a riflettere su come le battaglie del passato possano ispirare il nostro presente. Non perdere l'occasione di partecipare a questo evento unico presso le Officine del Teatro di San Carlo, dove il ricordo si trasforma in un manifesto di speranza per le nuove generazioni.

Sabato 14 giugno, alle ore 10.00, si terrĂ la tradizionale commemorazione degli eroici difensori della Repubblica Napoletana, caduti il 13 giugno 1799 al Forte di Vigliena. L'iniziativa, promossa per la prima volta nel 1999 dall'avv. Gerardo Marotta, si svolgerĂ quest'anno presso le Officine del Teatro di San Carlo, negli stabilimenti ex Cirio (Stradone Vigliena – San Giovanni a Teduccio, Napoli), a causa di lavori in corso nell'area antistante il Forte. Il tema dell'edizione 2025 sarĂ : "Custodire la memoria, costruire il futuro: il recupero conservativo e la tutela del Forte di Vigliena".

