cus ferrara trionfa nella gara interregionale di canottaggio con 12 medaglie

Il Cus Ferrara conquista il podio nella gara interregionale di canottaggio, portando a casa ben 12 medaglie! Un risultato straordinario che rispecchia l'impegno e la passione di 23 giovani atleti, pronti a mettersi alla prova in vista delle competizioni nazionali. Questo trionfo non è solo una vittoria sportiva, ma un segnale di crescita per il movimento del canottaggio in Italia. Restate sintonizzati: il futuro promette emozioni!

Settimana decisamente impegnativa per la sezione canottaggio del Cus Ferrara. Dal punto di vista agonistico 23 atleti del settore giovanile sono stati impegnati a San Giorgio di Nogaro in una gara interregionale dove i tecnici hanno provato nuovi equipaggi in vista delle imminenti gare nazionali. Diciamo subito che le cose sono andate parecchio bene, con 2 ori, 7 argenti, 3 bronzi e terzo posto nella classifica generale delle società dietro a Saturnia (Trieste) e Timavo (Monfalcone). Primo posto per Riccardo Iannucci, Edoardo Piccini, Mauro Garta e Stefano Covezzi nel 4 senza Under 17 maschile; poi gli stessi atleti sono giunti secondi nella più competitiva prova riservata alla categoria Under 19.

