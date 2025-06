Cus Ferrara brilla alla Cavri Sestri | Angelini e Crepaldi terzi nella gara di nuoto in acque libere

Il Cus Ferrara nuoto si è distinto alla 50ª edizione della Cavri Sestri, conquistando il terzo posto grazie a Angelini e Crepaldi! Questa gara, immersa nella bellezza della Liguria, non è solo una sfida sportiva, ma anche un'opportunità per valorizzare il nuoto in acque libere, un trend in crescita tra gli appassionati. Un percorso epico che unisce sport e natura: chi non vorrebbe tuffarsi in queste acque cristalline?

Cus Ferrara nuoto protagonista in Liguria alla 50ª edizione della Cavri Sestri, gara federale di nuoto in acque libere sui 3 km, con partenza dalla celebre Baia del Silenzio. Un percorso tanto suggestivo quanto impegnativo; si lascia la baia, si affrontano le onde verso il mare aperto, si costeggia Punta Manara, si sfiora il Santuario dei Cetacei e, infine, si torna alla Baia del Silenzio. Un percorso che ha incantato i partecipanti e messo alla prova oltre 300 atleti provenienti da ogni angolo d'Italia. Protagonisti assoluti per il Cus Marco Angelini e Pamela Crepaldi che si sono messi subito in evidenza, entrando nel gruppo di testa fin dalle prime bracciate.

